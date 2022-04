Zwei 15-Jährige bei Mofa-Unfall verletzt

Das Mädchen und der Bursch, beide im Alter von 15 Jahren, waren um kurz vor 18 Uhr auf der B129 unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) zu dem Unfall kam. Just in dem Moment, als das Mädchen nach links zu einem Vorplatz abbiegen wollte, wurde sie von ihrem nachkommenden Bekannten überholt. Die beiden Mofas kollidierte, die Jugendlichen kamen zu Sturz. Sie zogen sich ersten Informationen zufolge erhebliche Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in das LKH nach Schärding gebracht.