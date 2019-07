Zwangsversteigerung: Kein Käufer für Schloss gefunden

Bis zuletzt war spekuliert worden, ob das Schloss Aurolzmünster verkauft oder versteigert wird. Nun steht fest: Käufer wurde keiner gefunden, es kommt zur Zwangsversteigerung. Der Termin wurde vom Bezirksgericht Ried mit 27. September fixiert.

Das „barocke Wasserschloss mit 12.000 Quadratmetern Grundstücksfläche und 2500 Quadratmeter Wohnfläche sowie Baujahr ca. 1691“ wurde zuletzt auf der Homepage eines Immobilienanbieters angeboten. Der Mehrheitseigentümer – die Schloss Aurolzmünster Verwaltungs AG – war 2017 in die Pleite geschlittert. Die ursprünglichen Pläne der Aktionäre, attraktive Nutzungskonzepte für das Schloss zu entwickeln und umzusetzen, waren nicht aufgegangen. Das erforderliche Kapital – rund sechs Millionen Euro – hatte die AG mit einem Beteiligungsmodell aufzutreiben versucht. In der Folge hatte eine Bank als Hauptgläubiger versucht, einen Käufer für das Schloss zu finden. Der Kaufpreis war mit rund 1,3 Millionen Euro festgelegt.

Land erteilte Absage

Ein Teil des Schlosses ist im Besitz der Marktgemeinde Aurolzmünster, die die Entwicklung mit Spannung verfolgt: „23 Prozent der Anlage gehören uns, darunter der Osttrakt in dem Gemeindeamt und die Ortsmusik untergebracht sind“, sagt Bürgermeister Walter Schneiderbauer. „Wir hätten versucht, gemeinsam mit dem Land eine Lösung zu finden, damit die Besitzverhältnisse endlich klar geregelt sind. Das Land hat uns aber eine Absage erteilt“, sagt Schneiderbauer. Zuletzt habe es private Kaufinteressenten gegeben: „Aber das ist offenbar auch nichts geworden.“

Gutachten: Verfall droht

In den vergangenen Jahrzehnten waren nach Angaben des Immobilienanbieters rund zehn Millionen Euro investiert worden. Prunkstück des Hauses waren Säle, die für Veranstaltungen genutzt werden konnten. Auch Büroräume, Wohnräume und ein Restaurant sind darin untergebracht. „Das barocke Juwel wird auch heute noch von Wasser umflossen. Ein Hauch von Venedig“, hieß es außerdem auf der Homepage.

Offenbar gab es keinen Kaufinteressenten, sodass nun mit 27. September, 9 Uhr, die Zwangsversteigerung der Liegenschaften angesetzt worden ist. Zwei Liegenschaften – laut Grundbuch Badgasse 3 und Anteile der Liegenschaft Schlossgasse 1 – werden versteigert. Der Schätzwert wird mit 47.000 Euro bzw. 1,34 Millionen Euro angegeben.

Das Schloss werde großteils nicht benutzt, „der Zustand wird nicht besser“, sagt der Bürgermeister, dem die Zukunft des Aurolzmünsterer Wahrzeichens am Herzen liegt. Auch ein Sachverständigen-Gutachten aus dem Jahr 2018 weist auf den fortschreitenden Verfall hin: „Der Westtrakt bzw. das, was an baulichen Teilen zu sehen ist, kann als Ruine bezeichnet werden. Der angrenzende sog. Marstall ist ob der begonnenen Baumaßnahmen in einem Zustand, bei dem Handlungsbedarf besteht, um einen Verfall hintan zu halten.“ Insgesamt würden rund 720.000 Euro an dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen anstehen, heißt es in dem Gutachten.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at