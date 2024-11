Zuversicht vor der 27. Auflage der Haus & Bau am Wochenende in Ried

"Auf dieser Messe will man die Atmosphäre spüren. Hier kann man persönliches Vertrauen zu den Kunden aufbauen", sagt Michael Größbötzl, Sprecher der "Galerie des Wohnens", die seit mehr als 20 Jahren ein fixer Bestandteil der Haus & Bau in Ried ist. Heuer findet die größte Messe rund ums Bauen und Wohnen im Herbst in Österreich von Freitag, 8. November, bis Sonntag, 10. November, statt. Bei der Galerie des Wohnens präsentieren zwölf Unternehmen aus der Region verschiedene Lösungen rund ums Bauen, Sanieren und Einrichten. "Durch die gebündelte Expertise der Aussteller kann sich der Besucher Zeit und Geld sparen. Konkrete Fragen können an Ort und Stelle branchenübergreifend mit fachkompetentem Personal besprochen werden", sagt Großbötzl. Insgesamt sind bei der Haus & Bau, die an den drei Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist, rund 200 Aussteller dabei, die ihre Produkte und Dienstleistungen in den Hallen 12 bis 19 zur Schau stellen.

Video: Interview mit Messedirektor Helmut Slezak

"Ich denke, dass wir der regionalen (Bau-)Wirtschaft mit der Haus & Bau wichtige Impulse geben können. Zuversicht ist meiner Meinung nach notwendig, denn es ist nicht nur alles ein Drama und eine Tragödie. Wir sind guter Dinge", sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak.

An den drei Tagen wird es zusätzlich noch rund 70 Fachvorträge geben, die im Eintrittspreis inkludiert sind. "Im vergangenen Jahr sagten 96,6 Prozent der Besucher, dass sie die Haus & Bau weiterempfehlen werden." Das sei ein außergewöhnlich hoher Wert, so Slezak. "Als regionaler Handwerksbetrieb legen wir großen Wert auf unsere Präsenz in Ried. Die Haus & Bau bietet dafür die perfekte Bühne", sagt Michael Reiter, Geschäftsführer der Fox Boden GmbH. Erstmals gibt es heuer ein verbilligtes "90-Minuten-Ticket", das an allen Tagen ab 15.30 Uhr erhältlich sein wird. Alle Informationen zur heurigen Haus & Bau gibt es online unter www.hausundbau.at

