Zusammenstoß in der "Muhr-Kurve" - ein Verletzter

Der 81-Jährige aus dem Bezirk Ried war mit seinem Pkw kurz vor 18 Uhr, gemeinsam mit seiner 77-jährigen Ehefrau, auf der Unterinnviertler Straße in Taiskirchen Richtung Riedau unterwegs. Dabei kollidierte er in der sogenannten "Muhr-Kurve", mit dem entgegenkommenden Auto des 22-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen. Der 22-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch das Notarzt- und Rettungsteam in das Krankenhaus nach Ried gebracht.