Zusammenstoß an Kreuzung forderte zwei Verletzte

An der Kreuzung der Weindorfer mit der Weilbacher Landesstraße dürfte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Innkreis gegen 6:25 Uhr einen gleichaltrigen Autofahrer übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich, beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte sie in das Krankenhaus nach Ried. An den Pkws entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Die Freiwillige Feuerwehr Senftenbach rückte für die Aufräumarbeiten an, sicherte die Unfallstelle ab und führte die Bergung der Wracks durch.