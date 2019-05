Zurück in die 90er mit Blümchen & Co

Stars aus den 90ern kommen am 22. Juni nach Mühldorf und wollen zurück in das schrille, neonfarbene Jahrhundert entführen: Captain Jack, Culture Beat, East 17, Mr. President, Kate Ryan, Fun Factory, Masterboy & Beatrix Delago sowie Blümchen treten live auf.

Die 90er-Live begeisterte mit acht ausverkauften Shows mehr als 200.000 Besucher in ganz Deutschland und will mit einer neuerlichen Open-Air-Party an diesen Erfolg anknüpfen. Im Zuge des Raiffeisen-Kultursommers machen die Stars der 90er Halt auf dem Rennbahngelände in Mühldorf. Karten für die Zeitreise ins schrille Jahrhundert gibt es bereits in der Trafikplus Simböck, Trafikplus Graf, Trafikplus Bernbacher und online unter cofo.at

Kartenverlosung: Die Innviertler Nachrichten verlosen in Zusammenarbeit mit Cofo-Entertainment 2x2 Karten für die 90er Live in Mühldorf. Bis Mittwoch ein Mail mit Stichwort "90er" an m.lagetar@nachrichten.at senden. Die Gewinner werden schriftlich kontaktiert.