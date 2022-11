Zwei Brände innerhalb von 24 Stunden in Mc Donald's-Filiale

Gestern Abend um 22.40 Uhr rückten Kameraden der Feuerwehren Braunau und Ranshofen aus, um einen Brand in der Mc Donald's Filiale in Braunau zu löschen. Schon wieder. Bereits am Dienstag brannte es im Müllraum des Fast-Food-Restaurants. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei konnte auch rasch die Ursache feststellen: Eine Zigarette im Restmüll. Auch gestern Abend soll eine Zigarette den Brand im Müllraum ausgelöst haben. "Es ist zwar dubios, aber es deutet nichts auf eine Brandserie hin. Das ist Stand der derzeitigen Ermittlungen", heißt es auf OÖN-Anfrage seitens des Bezirkspolizeikommandos Braunau. Den Müllraum können nur Mitarbeiter der Fast-Food-Filiale betreten.

Zwei von ihnen mussten nach dem Brand am Dienstag ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den Bränden entstand eine erhebliche Rauchentwicklung im Müllraum. Die alarmierten Feuerwehrler konnten beide Brände rasch ablöschen und den Raum entrauchen.