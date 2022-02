Zum Saisonauftakt wartet gleich eine ganz harte Nuss

Als erste Amateurliga Oberösterreichs startet die OÖ Liga am kommenden Wochenende in das Frühjahr. Und zwar mit der letzten Hinrunden-Partie, die im Herbst coronabedingt nicht mehr ausgetragen werden konnte.

Die Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf (Tabellenfünfter) trifft am Sonntag, 27. Februar, um 14 Uhr auf Tabellenführer Oedt. Die Truppe von Oedt-Boss Franz Grad hat sich im Winter mit Ex-Profi Simon Abraham noch einmal verstärkt und ist ganz klar der Aufstiegskandidat Nummer eins.

Wichtig für die Fans: Gespielt wird die Partie ausnahmsweise nicht in Friedburg, sondern auf dem Kunstrasenplatz in Straßwalchen.

Friedburgs Coach Robert Pessentheiner ist sich bewusst, dass die Trauben in der Partie gegen die Grad-Truppe sehr hoch hängen. "Auf meine Mannschaft wartet am Sonntag die schwerste Aufgabe der gesamten Saison. Zumindest einen Punkt möchten wir holen!", sagt Pessentheiner. Der Tabellenfünfte kann in der Partie (Stand Donnerstag) aus dem Vollen schöpfen. Das war in der Aufbauzeit nicht immer so. "Am Anfang lief es relativ gut, dann hat uns aber immer wieder ein wenig Corona gestreift und es gab permanent Ausfälle. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden, ich bin froh, dass es endlich losgeht. Nach dem Spiel werden wir sehen, wo wir wirklich stehen", hofft Trainer Robert Pessentheiner auf eine erfolgreiche "Saison-Premiere".