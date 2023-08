Zum "Reinbeißen": Medialer Hype um Leberkässemmel

Der linke Trikotärmel schaffte es in den vergangenen Wochen in viele nationale und internationale Medien.

"Ist das die skurrilste Trikotwerbung aller Zeiten?", fragte die "Bild", die bekannteste Boulevardzeitung im deutschsprachigen Raum, am 5. August ihre Online-Leser. Am vergangenen Sonntag war in der "Bild am Sonntag" auf einer ganzen Sportseite der linke Teil des SV-Ried-Trikots abgebildet. Damit sprang die "Bild" ziemlich spät, aber doch auf den "Zug" der Berichterstattung der vorangegangenen Tage auf. Der linke Ärmel des SV-Ried-Trikots zog die Blicke zahlreicher (großer) Medien in Deutschland und Österreich auf sich. Zu sehen darauf ist – für SV-Ried-Fans nicht neu – eine Leberkässemmel. Es handelt sich dabei um eine Werbung des Sponsors "gourmetfein" mit Sitz in Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen.

Design bereits seit 2016

Der Fleischhersteller ist seit mehreren Jahren Premium-Sponsor der Rieder Fußballer, die Leberkässemmel ziert bereits seit der Saison 2016/17 das Trikot. Das hatten die vielen Medien aber nicht auf dem Radar. Der "Hype" nahm mit einem Tweet (eine Nachricht auf dem Nachrichtendienst Twitter, Anm. d. Red.) aus England seinen Ausgang.

Wie auch immer, für Sponsor gourmetfein und auch die SV Ried war die mediale Aufmerksamkeit nach dem Bundesliga-Abstieg und den damit verbundenen eher negativen Schlagzeilen vor allem eines: eine tolle Werbung.

"Einen ähnlichen viralen Hype hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Hier geht mein großes Lob an die Marketing-Abteilung mit Tim Entenfellner und Jakob Horner, die hier großartig reagiert haben und generell sehr professionell arbeiten, auch in den sozialen Netzwerken", sagt Rainer Wöllinger, Geschäftsführer der SV Ried, im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten.

Ein Bild von der Vertragsverlängerung im Sommer 2021: Florian Hippesroither (Geschäftsführer gourmetfein), SVR-Vorstandsmitglied Roland Daxl, Fritz Floimayr (Eigentümer und Geschäftsführer von gourmetfein) und SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger Bild: SV Ried

Vor allem die Reaktion auf ein lustiges Mail vom "Leberkascity FC" erheiterte das Netz und wurde auch medial aufgegriffen. In diesem wurde eine Einladung zu einem Heimspiel inklusive Leberkässemmel-Gutscheinen ausgesprochen. "Bei aller Ernsthaftigkeit, es ist Fußball und so etwas tut gut, natürlich auch im Sinne unserer treuen Sponsoren", sagt Wöllinger. Kein Wunder, denn nicht nur gourmetfein war in den vielen Medienberichten prominent vertreten.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"War eine sehr positive Sache"

"Dass unsere Werbung auf dem Trikot sozusagen viral gegangen ist, war für uns eine sehr positive und lässige Sache. Es war auch toll, wie das Marketing der SV Ried darauf reagiert hat", sagt Florian Hippesroither, Geschäftsführer der Firma gourmetfein. 2016 habe man sich die Frage gestellt, ob man mit einer Leberkässemmel auf dem Trikot werben solle. "Wir haben dann gesagt, dass wir uns das trauen. Wir sind der Marktführer in Sachen hochqualitativer Leberkäse, beziehen das Fleisch nur von uns bekannten Bauern, und unsere Produkte sind frei von Gentechnik und Geschmacksverstärkern", sagt Hippesroither im OÖN-Gespräch. Die Qualität der Produkte sei daher so, dass diese auch für Sportler passen. Die Partnerschaft mit der SV Ried sei ausgezeichnet. Trotz des Abstiegs stehe man voll und ganz zum Verein.

Auch die weiteren Unterstützer auf der Vorderseite des Trikots (Hauptsponsor Guntamatic, Gahleitner, Daxl und Gföllner) waren in den vergangenen Wochen und Tagen durchaus gut sichtbar vertreten. "Es ist eine witzige Geschichte und es freut uns, dass Sponsoren, die uns auch beim Gang in die zweite Liga treu geblieben sind, überregionale Aufmerksamkeit erhalten", sagt SV-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner. In den vergangenen Wochen habe man merklich mehr Trikotbestellungen erhalten, sagt Wöllinger. Vor einigen Jahren war das Trikot der Rieder Fußballer in England schon einmal Thema. "Es gab damals mehrere Bestellungsanfragen aus Großbritannien wegen der Leberkässemmel auf dem Trikot", sagt Wöllinger.

Gelbes Trikot war Fan-Wunsch

Dass man seit dieser Saison wieder in gelben Auswärtstrikots aufläuft, sei der Wunsch der Mitglieder gewesen. Spezieller Effekt: Darauf ist eine "Skyline" von Ried zu sehen, unter anderem mit der Stadtpfarrkirche Ried, Dietmar dem Anhanger, dem Riesenrad (in Anlehnung an das Volksfest) und natürlich dem Stadion.

Investitionen ins Stadion

In der Innviertel-Arena wurde vor dem Saisonauftakt die Soundanlage erneuert. "Es gab Rückmeldungen, dass der Bass noch zu laut ist. Hier müssen wir noch etwas nachjustieren. Das sollte bis zum nächsten Heimspiel zu schaffen sein", sagt Wöllinger. Geplant ist heuer auch noch der Austausch der LED-Lampen bei den Flutlichtanlagen in der Innviertel-Arena und in der Nachwuchsakademie. Erneuert wurden bereits die Sanitäranlagen im Stadion.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif