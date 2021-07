Zum Labor umgebauter Waggon soll Jugend für die Technik begeistern

Technik hautnah erleben – das können 8- bis 14-Jährige in einem zum Technik-Labor umgebauten ÖBB-Waggon, der sich ab sofort für mehrere Monate am Bahnhof Ried befindet. Im neu gestalteten Waggon tauchen Kinder und Jugendliche in die Welt des technischen und naturwissenschaftlichen Experimentierens ein, so der Verein "Technik am Zug".