Zum Finale gibt es einige Kracher

Sechs Vereine der Bezirksliga West kommen aus dem Bezirk Braunau. Munderfing, Gilgenberg und Eggelsberg/Moosdorf belegen die ersten drei Plätze, aber auch am Tabellenende sind die Braunauer Klubs "stark" vertreten, bilden doch Ranshofen, Lochen und Altheim das Schlusstrio. Durch das Goldtor von Manuel Wallerstorfer feierten die Munderfinger in Riedau den siebten Sieg in Folge und schafften damit erstmals den Sprung auf Platz eins. Mit Dorf/Pr. wartet allerdings zum Ausklang der Hinrunde ein Gegner, der mit einem Dreier punktemäßig mit dem FCM gleichziehen könnte.

Die auf dem Papier leichteste Aufgabe der Top-3 hat Gilgenberg, das bei Schlusslicht Ranshofen gastiert. Die Aluminium-Elf wird allerdings alles dransetzen, um im Bezirksderby zu überraschen. Die Eggelsberger, die fünf Runden die Tabelle anführten, wollen sich mit einem Sieg in St. Martin eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde sichern. Ein brisantes Duell steigt in Taiskirchen, wo der SV Taufkirchen gastiert. SVT-Trainer Stephan Hellwagner kehrt dabei an seine alte Wirkungsstätte zurück und will vom Ex-Klub etwas mitnehmen. Leicht wird diese Aufgabe nicht, denn Taiskirchen ist daheim noch ungeschlagen.

Bezirksliga Süd: Die Aufsteiger Neuhofen und Hohenzell haben sich sehr gut in der Bezirksliga Süd etabliert. Die Neuhofner blieben beim 0:0 gegen Pichl das achte Spiel in Folge ohne Niederlage und könnten mit einem Dreier gegen Ohlsdorf Platz drei festigen. Der HSV feierte in Neukirchen/V. den ersten Auswärtssieg und hat sich damit endgültig von den Abstiegsrängen abgesetzt.

2. West: Die abgelaufene Saison schloss der TSV Aurolzmünster nur auf dem enttäuschenden elften Rang der 2. Westnord ab. Doch seit dem Wechsel in die 2. West startete die Zinnöcker-Elf richtig durch und ist nach elf Runden noch immer ungeschlagen. Zum Ausklang der Hinrunde wartet mit dem Match gegen Verfolger Pattigham/Pramet noch ein richtiger Knüller. Dabei genügt den Münsterern ein Punkt, um auf Platz eins zu überwintern. Riegerting, das im Vorjahr den Aufstieg nur knapp verpasst hat, will mit einem Derbysieg gegen Mettmach eine enttäuschende Hinrunde versöhnlich ausklingen zu lassen. Dasselbe Ziel hat die Union Aspach/Wildenau, die noch immer sieglos ist. Vielleicht klappt es in Mining mit dem ersten Dreier.

2. Westnord: Mit Schardenberg, St. Agatha und Raab haben noch drei Vereine die Chance auf den Herbstmeistertitel. Die Raaber, die seit der sechsten Runde die Tabelle anführten, kassierten beim Nachtragsspiel am 26. Oktober in Wesenufer die erste Niederlage und rutschten dadurch auf Platz drei zurück. Wenn sich Spitzenreiter Schardenberg in Eggerding keine Blöße gibt, ist ihm die Winterkrone sicher. Raab wird alles dransetzen, um gegen Aschach die Hinrunde mit einem Sieg abzuschließen und sich eine gute Ausgangsposition zu sichern. Nach acht Niederlagen in Folge leuchtet die Rote Laterne in Enzenkirchen. Mit einem Dreier gegen Hartkirchen könnte die Osterkorn-Elf diese zum Erlöschen bringen.

1. Nordwest: Ein Doppelpack von Bence Kalmar sicherte den Lambrechtnern einen 2:1-Erfolg gegen Diersbach. Der SVL wahrte damit die Weiße Weste und kann sich – obwohl das Match gegen Waizenkirchen erst im Frühjahr nachgetragen wird – mit einem Dreier in Rainbach frühzeitig die Winterkrone aufsetzen. St. Marienkirchen/Sch. sollte sich gegen Münzkirchen keine Blöße geben, um am Führungsduo dranzubleiben. Im Kellerduell gegen Waizenkirchen hoffen die Freinberger nach sieben Nullnummern wieder auf Zählbares. Ein volles Haus scheint zum Saisonausklang in Kopfing garantiert, wo das Sauwald-Derby gegen St. Roman steigt.

1. Südwest: Eberschwang und Gurten 1b liegen punktegleich voran. Die Gurtner haben zwar das bessere Torverhältnis, auf Platz eins steht aber nach der seit der Saison 2021/22 gültigen ÖFB-Regel der SVE, weil er das direkte Duell mit 4:1 gewonnen hat. Beide haben in der letzten Herbstrunde mit den Nachzüglern Handenberg bzw. Schlusslicht Burgkirchen lösbare Aufgaben. Gewinnen die Eberschwanger sind sie Herbstmeister. Der Dritte Weng wird alles geben, um mit einem Derbysieg gegen Neukirchen/E. den Führenden auf den Fersen zu bleiben.

Nachspiel

11 Runden blieb St. Pantaleon in der 2. Klasse Südwest unbesiegt. Beendet hat diese eindrucksvolle Serie am Wochenende der FC Pischelsdorf: In Minute 84 traf Florian Spreitzer zum 4:3-Sieg. Damit bleibt Pischelsdorf erster Verfolger der Pontigoner, die trotz der Niederlage weiterhin die Tabelle anführen.

4 Punkte haben der ATSV Schärding (1. Klasse Nordwest), Enzenkirchen (2. Klasse Westnord) und die Union Aspach/Wildenau (2. Klasse West) aktuell auf dem Konto. Damit bildet das Trio aus Innviertler Sicht punktemäßig das Schlusslicht.

11079 Punkte hat der SV Hohenzell in den zwölf gespielten Runden der Herbstmeisterschaft gesammelt. Damit führt der Aufsteiger die Stammspieler-Tabelle der Bezirksliga Süd an. Auch in der „normalen“ Tabelle geht es für die Mannschaft von Werner Sickinger aufwärts: Zuletzt besiegte der HSV Schlusslicht Neukirchen/V.-Puchkirchen auswärts mit 2:1.

3 Siege am Stück feierte der UFC Peterskirchen (1. Klasse Mittewest) zu Saisonbeginn. Dann riss der Faden. Seither wartet die von Peter Mate trainierte Mannschaft auf einen vollen Erfolg. Zwar spielte Peterskirchen noch fünf Mal unentschieden, doch der letzte Sieg gelang den Innviertlern am 28. August gegen den ESV Wels (3:2).

46 Jahre ist Josef "Pepi" Bögl bereits alt, aber noch immer topfit. Der Ex-Hohenzeller, der im Sommer zu Taufkirchen/Pr. (Bezirksliga West) gewechselt ist, erzielte beim 5:1-Sieg gegen Lochen seinen ersten Treffer für die Pramtaler, die damit die Abstiegsränge hinter sich ließen.