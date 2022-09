Zum Final-Auftakt 550 Pferde am Start

Alleine beim ersten Turnier der Herbsttour an diesem Wochenende sind 550 Pferde am Start, 38 Bewerbe von der Führzügelklasse bis zur schweren Klasse sind ausgeschrieben. Am heutigen Samstag und am Sonntag steht jeweils ein Bewerb über 140 cm auf dem Programm. "Wir freuen uns, im Rahmen der Herbsttour noch einmal nationale und internationale Gäste auf unserem Turniergelände begrüßen zu dürfen. Wir haben uns bemüht, das Programm gewohnt vielseitig zu gestalten, und erwarten viele sportliche Höhepunkte", sagt Veranstalter Josef Hofinger.

Es war schon bisher ein bewegtes Jahr für den Sportunion Reitclub Hofinger. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freute sich das Team über ein erfolgreiches Comeback der Frühjahrs-Serie. Im Juli und August feierte der Reitclub im Rahmen der Ranshofen Classics sein 30-jähriges Turnierjubiläum. Mit einem weiteren Turnier-Trio –- der Ranshofen Herbsttour – bis 9. Oktober soll die Saison erfolgreich beendet werden. Im Fokus steht der Springsport. Für dieses und nächstes Wochenende sei jeweils ein CSN-B*-Turnier ausgeschrieben, von 7. bis 9. Oktober werde es mit CSN-A* und CSN-B hochkarätig, so der Reitclub. Großes Finale wird der Grand Prix powered by HOFMAG, eine Standardspringprüfung über 150 cm (Klasse S) am 9. Oktober.