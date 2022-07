Zum Andenken an den 90er: Fast 200 Fußballer kickten mit

Mehrnbach. Am 29. Juni 2021 starb der Mehrnbacher Stefan Riedlmaier im Alter von nur 34 Jahren an einer schweren Erkrankung. Die Trauer und Anteilnahme waren riesengroß. Mehrere hundert Personen kamen zum Begräbnis. Stefan Riedlmaier, der von vielen liebevoll „90er“ genannt wurde, war mit voller Leidenschaft sportlicher Leiter bei der Union Mehrnbach. Aus diesem Grund hat sein Verein unter dem Motto „You will never walk alone 90er“ ein Gedenkturnier ins Leben gerufen. Hauptorganisator war Bruder Patrick, der selber seit vielen Jahren bei den Mehrnbachern kickt. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von seinen Eltern Ursula und Hans sowie vielen Vereinsfunktionären.

Unvergessen: Der im Juni 2021 verstorbene Stefan Riedlmaier

Bei tollem Wetter fand am Samstag das Turnier statt. 18 Mannschaften mit insgesamt fast 200 Spielern schnürten ihre Fußballschuhe zum Gedenken an den „90er“. Die sportlichen Leistungen der Mannschaften waren mehr als ansprechend, standen aber nicht im Vordergrund. Zahlreiche Vereinsfußballer – auch aus höheren Ligen – kickten mit, unter ihnen Samuel Sahin-Radlinger, der Torhüter der SV Ried.

Turniersieg für die Mannschaft „Der Klügere kippt nach“

"Denken täglich an ihn"

„Es vergeht kein Tag, an dem seine Familie und seine engsten Freunde nicht an ihn denken. Wir werden ihn nie vergessen und denken täglich an ihn. Wenn er sehen würde, was hier in seinem ,Wohnzimmer‘ los ist, wäre er sehr stolz. Der Verein ist mit ihm sehr gewachsen. Ich bin mir sicher, der 90er schaut heute von oben auf uns herab“, sagte SVR-Sportchef Thomas Reifeltshammer, einer der besten Freunde von Riedlmaier. Bei der Hymne „You will never walk alone“, bei der alle Spieler einen Kreis bildeten, herrschte auf dem Sportplatz Gänsehautstimmung. Ein Teil des Reinerlöses wird für einen karitativen Zweck gespendet.

Video: Eröffnung des Gedenkturniers inklusive der Ansprache von Thomas Reifeltshammer

Sabine und Rainer Wöllinger, Christian und Lisa Heinle