Zum 50. der Lebenshilfe zeigen Klienten Geschichten aus ihrem Leben

50 Koffer, 50 Geschichten, 50 Jahre Lebenshilfe: Morgen startet die Jubiläumsausstellung im Autohaus Kreil in Braunau.

Einen Koffer hat Franz Schmidhuber aus Munderfing gestaltet. Er befüllte ihn mit Gegenständen, die ihn an seine Zeit bei der Lebenshilfe erinnern. Am Kofferrahmen ist ein kleiner Zug befestigt, nicht nur weil Schmidhuber ein großer Fan von Modelleisenbahnen ist, auch weil er symbolisch für die Reise durch seine Zeit bei der Lebenshilfe stehen soll.

Zu dem Motto passend schrieb er ein "Lokbuch", das dem Koffer beigelegt wird. "Der Inhalt kommt eins zu eins von ihm, wir haben nichts verändert", sagt Kerstin Holzinger von der Lebenshilfe Mattighofen, die beim Gestalten des Koffers half. Von jeder Arbeitsstelle, die Schmidhuber ausgeübt hat, liegt etwas Selbstgefertigtes, wie ein Tonkreuz und ein Vogelkästchen, bei. Derzeit ist er im Lengauer Laden tätig.

Klienten erzählen aus ihrem Leben. Bild: Lebenshilfe

Neben ihm wurden auch andere Menschen mit Beeinträchtigung aus Oberösterreich dazu eingeladen, individuelle Koffer zu gestalten. "Der eine erzählt seine Lebensgeschichte, möchte vielleicht sogar etwas aus seinem Leben aufarbeiten. Der andere zeigt Dinge, die ihm gefallen, berühren. Jeder Koffer ist anders, individuell, das macht das Ganze so spannend", sagt Holzinger, die sich freut, dass die Wander-Ausstellung nach Linz und Perg nun auch in Braunau gezeigt wird.

Die Wander-Ausstellung "Ich bin ein Reisender – KUNST.KOFFER" findet von morgen bis Donnerstag, 12. September im Autohaus Kreil zu den Öffnungszeiten statt. Vernissage: 30. August, 19 Uhr.

50-Jahr-Jubiläum

Die Lebenshilfe Oberösterreich feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum. In Braunau werden 105 Menschen mit Beeinträchtigung begleitet, in Mattighofen sind es 83 Personen. 1975 wurde die Arbeitsgruppe in Braunau gegründet, zwei Jahre später ging die Werkstätte in Betrieb. Seit 1986 besteht die Werkstätte in Mattighofen.