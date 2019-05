Zum 30. Mal von Waldzell nach St. Wolfgang gepilgert

30 Jahre sind seit der Neubelebung der Wallfahrt "Zu Fuß von Waldzell nach St. Wolfgang" vergangen. Rund 70 Personen, im Alter von sieben bis 80 Jahren haben sich an der heurigen Jubiläums-Fußwallfahrt beteiligt. Der Ursprung geht übrigens auf das Jahr 1849 zurück.

Diesmal war auch das Wetter den Wallfahrern "gnädig". Bei Schönwetter wurde in Waldzell gestartet und auch am zweiten und dritten Tag herrschte herrliches Frühlingswetter. Ebenso Diakon Heinz Rieder, der Ideengeber der Walllfahrt war am ersten Tag kurz dabei und hielt zudem die Pilgermesse, die von einem extra eingerichteten Pilgerchor unter der Leitung von Karl Moser gesanglich begleitet wurde.

Waren es anfangs nur 13 Waldzeller/innen, so ist die Pilgerschar in den vergangenen Jahren auf rund 60 bis 70 Personen angewachsen. Heuer kamen die Pilger aus 27 verschiedenen Pfarren.

Gegangen wurde auf vielen Wald- und Wiesenwegen durch die schönen Landschaften des Innviertels, durch das Voralpenland zwischen Mondseeberg und Irrsee entlang ins Salzkammergut.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Waldzell Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.