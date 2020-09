Zum zweiten Mal veranstaltet das Kulturprojekt "context : sauwald" der Kultur AG Münzkirchen ein Bildungs-, Gesellschafts- und Kulturforum in Münzkirchen. Unter dem Titel "SINN\\SEIN\\SAUWALD" wird am 25. und 26. September unter anderem der Frage nachgegangen, was zukünftige Generationen brauchen, um sich im Sauwald wohlzufühlen.