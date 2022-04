Zukunftsvision: Der Erde und den Menschen gerecht werden

"Fridays for Future" hat etwas ins allgemeine Bewusstsein gerückt, wovor Insider bereits seit Jahrzehnten warnen: Der globalisierte, kapitalismusgesteuerte Lebensstil zerstört den Planeten Erde. Die Klimaerwärmung ist kaum noch zu leugnen. Einziger "Vorteil", dass diese schleichend passiert. Ganz im Gegensatz zur Coronapandemie, die für Milliarden Menschen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben lahmgelegt hat. Plötzlich war für jeden zu spüren, wie verletzlich und voneinander abhängig wir sind.

Die Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit stellt sich in der Krise noch einmal verschärft. Niemand soll und darf unter die Räder kommen. Nachhaltigkeit ist ein Gebot der Stunde. Umdenken ist angesagt. Doch wie? Worauf kommt es an? Die Zeller Schlossgespräche am Freitag, 6. Mai, und Samstag, 7. Mai, wollen von sozialethischer, ökologischer sowie spiritueller Seite Perspektiven für ein "gutes Leben für alle" erarbeiten. Experten geben ihr Wissen bei einem Diskussionsabend sowie Workshops an die Teilnehmer weiter. Die OÖNachrichten fungieren sind Medienpartner.

„Endlich handeln statt nur zur reden“

Bjarne Kirchmair, Fridays for Future

Wie soll und kann es uns gelingen, den Klimawandel noch zu stoppen?

Die Wissenschaft gibt bereits seit Jahren genaueste Handlungsempfehlungen ab, damit wir den Klimawandel stoppen können. Es liegt alles auf der Hand. Die Politik muss lediglich endlich aufhören zu reden und anfangen zu handeln.



Worauf muss jede/r Einzelne von uns achten, damit wir alle auch morgen noch gut leben?

Ganz einfach, dass unsere Politiker endlich die Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir als Gesellschaft nachhaltig leben und wirtschaften können.

Die Pandemie hat gezeigt, wie verletzlich wir als Gesellschaft sind. Wie können wir es gemeinsam schaffen, der Erde und dem Menschen zukünftig gerecht(er) zu werden?

Keine Subventionen mehr für fossile Energieträger bzw. -techniken. Wind- und Sonnenenergie gehören so rasch wie möglich ausgebaut, um von menschenrechtsverletzenden Staaten unabhängig zu werden. Weiters den öffentlichen Verkehr endlich großflächig ausbauen und klimaschädliches Verhalten adäquat besteuern.

„Gemeinwohl vor Einzelinteressen“

Dr. Helga Kromp-Kolb, Klimaforscherin und Meteorologin an der Boku Wien

Wie soll und kann es uns gelingen, den Klimawandel noch zu stoppen?

Das Einzige, das sicher ist: Wenn wir nichts tun, werden wir den Klimawandel nicht stoppen. Wir haben daher – unabhängig von Erfolgsaussichten – keine Wahl, als alles in unserer Macht Stehende zu tun. Konkret heißt das, Emissionen bis 2050 global, spätestens 2040 national auf Netto Null zu bringen.



Worauf muss jede/r Einzelne von uns achten, damit wir alle auch morgen noch gut leben?

Dass jede/r nicht mehr Ressourcen nutzt, als ihr/ihm zustehen. Wir müssen uns von der Vorstellung, den Lebensstandard erhalten zu können, verabschieden – können aber einen Gewinn an Lebensqualität erzielen. Klimaschutz kann den Weg zu einer für die meisten Menschen gerechteren, lebenswerteren Welt sein.



Die Pandemie hat gezeigt, wie verletzlich wir als Gesellschaft sind. Wie können wir es gemeinsam schaffen, der Erde und dem Menschen zukünftig gerecht(er) zu werden?

Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das nicht mehr auf Gewinnmaximierung aus ist, und das nicht wachsen muss, um stabil zu sein. Und wir brauchen einen Staat, der die Probleme sieht und sie lösen will, ohne Einzelinteressen vor das Gemeinwohl zu stellen.



„Es werden kluge Politik, kultureller Wandel, neues Wirtschaften und Technologien benötigt“

Dr. Katja Winkler, Institut für Christliche Sozialwissenschaften an der KU Linz

Wie soll und kann es uns gelingen, den Klimawandel noch zu stoppen?

Die Forschung zeigt ganz klar, dass enorme Anstrengungen notwendig sind, um den Klimawandel noch zu stoppen, und dass sie jetzt notwendig sind. Staat, Wirtschaft, internationale Institutionen und die Zivilgesellschaft müssen zusammenwirken und die notwendigen massiven Veränderungen herbeiführen. Sie müssen ihr Handeln grundsätzlich ändern – und das wird weh tun.



Worauf muss jede/r Einzelne von uns achten, damit wir alle auch morgen noch gut leben?

Die Schaffung neuer Strukturen bedarf der entgegenkommenden Lebensweise von Einzelnen. Wer seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck berechnet, sieht, dass wir auf Kosten unserer Umwelt leben. Sinnvoll ist sicher, den eigenen Energieverbrauch insbesondere bei Wohnen, Konsum und Mobilität zu reduzieren, also gewissermaßen zu verzichten. Ebenso ist politisches Engagement für eine gerechte Klimapolitik notwendig, damit wir morgen wieder und noch gut leben können.



Die Pandemie hat gezeigt, wie verletzlich wir als Gesellschaft sind. Wie können wir es gemeinsam schaffen, der Erde und dem Menschen zukünftig gerecht(er) zu werden?

Aus Coronazeiten können wir lernen, dass solidarisch organisierte Gesellschaften besser durch Krisen kommen. Auch beim Klimaschutz trägt Solidarität zur ökosozialen Gerechtigkeit bei. Gesellschaften und globale Zusammenhänge solidarisch zu organisieren und vor allem mit den Armen solidarisch zu sein, heißt für einen ökologischen Wandel einzutreten. Diejenigen, von denen die Umweltverschmutzung herbeigeführt worden ist, müssen die Kosten tragen.