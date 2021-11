Was bringt die Zukunft für uns Menschen auf dem Planeten Erde? Dieser Frage sind die Zeller Schlossgespräche gewidmet, die am 19. und 20. November im Schloss Zell an der Pram über die Bühne gehen werden. "Der Erde und dem Menschen gerecht" lautet der Titel des zweitägigen Symposiums, bei dem die zentrale Frage gestellt wird: Worauf achten, damit wir morgen noch gut leben können? Und das in Zeiten der Pandemie?