Zukunft in der Region

Das diesjährige Forum der Inn-Salzach Euregio steht im Zeichen der Gestaltungskraft engagierter Menschen. Im Rahmen des Lehrganges "Co-Design Zukunft" sind in den vergangenen Monaten Projekte für die Region entstanden, genauer vorgestellt werden diese im Rahmen des Forums am 29. März im Schloss Zell an der Pram.

Eingebrachte Ideen sollen gemeinsam und mit Hilfe von Experten umgesetzt werden. 17 Engagierte haben den Lehrgang im Winter besucht. Im Schloss Zell an der Pram werden am 29. März ab 19 Uhr auch Zertifikate an die Teilnehmer verliehen. Umrahmt wird der Abend von Günther Humer von der OÖ Zukunftsakademie, der zum Thema "Urbane Qualitäten für ländliche Regionen" referiert und Gestaltungschancen für den ländlichen Raum aufzeigen will.

Es gelte, Veränderungen zu nutzen, um ländlichen Gemeinden durch die Einbindung vermeintlich urbaner Elemente nach Möglichkeit Einzigartigkeit und Attraktivität zu verleihen, ohne dabei die Identität vor Ort zu verlieren. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter Tel.: 07722/65100-4105.