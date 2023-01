Zuerst die Matura und danach die Lehre

Den Stift in der Hand tauschte Marlies Plasser nach der Matura mit Werkzeug.

Schon in der sechsten Klasse im Gymnasium Braunau hat Marlies Plasser beschlossen, nach der Matura nicht zu studieren: "Ich wollte praxisbezogen arbeiten." In der siebten Klasse hat sie sich für eine Lehre bei KTM entschieden: "Motorräder haben mich schon immer interessiert, mit dem ersten Moped hat sich da eine Leidenschaft entwickelt." In der achten Klasse hat sie sich im Oktober als Kfz-Technik-Lehrling mit Schwerpunkt Motorradtechnik beworben.