Zucker, Brot und die Liebe zu einem alten Handwerk

Seit mittlerweile 20 Jahren macht David Bachmayer die Nacht zum Tag. Zu Zeiten, da andere erst ins Bett schlüpfen, steht der 36-Jährige bereits in der Backstube, knetet, rührt und formt. Trotz ungewöhnlicher Arbeitszeiten und zerrissener Schlafphasen gab und gibt es für den Waldzeller keine Alternative. "Es ist anstrengend und extrem viel Arbeit, aber auch nach zwei Jahrzehnten stehe ich am liebsten in der Backstube.