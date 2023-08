Zuchtrinderausstellung lockt viel internationales Publikum nach Ried

Es sei eine "einzigartige Symbiose", sowohl für die Messe Ried als auch den Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel (FIH), sagt Josef Miesenberger. Die Vorfreude beim Geschäftsführer des FIH auf die Rieder Messe von 7. bis 10. September ist dementsprechend groß. Nicht zuletzt, weil der auf dem Messegelände beheimatete FIH "Heimvorteil" genießt.

207 Tiere von elf verschiedenen Rinderrassen von den Zuchtverbänden FIH, RZO, RZV und VFS wurden zur oberösterreichischen Zuchtrinderausstellung angemeldet. Die Tiere werden von 118 verschiedenen Familienbetrieben präsentiert. Das Preisrichten findet bei allen Rassen am Freitag, 8. September, statt. Die Jungzüchter zeigen am Samstag, 9. September, ihr Können. Als Preisrichter konnte Tobias Amann aus Vorarlberg gewonnen werden.

Internationale Gäste

Laut Information des FIH haben Gäste aus Deutschland, Irland, Italien, Kroatien, den Niederlanden, Nordirland, Slowenien, Spanien, Tschechien und der Türkei ihr Kommen zugesagt. "Wir wollen mit dieser Ausstellung allen Züchtern eine Orientierung geben und aufzeigen, wohin die Reise in der Rinderzucht geht", sagt Miesenberger.

Oberösterreich sei bei der Zucht der Hornlosigkeit federführend. "Das wird durch die Präsentation von Kuhfamilien der Rasse Fleckvieh, einer immer größer werdenden Anzahl an genetisch hornlosen Kühen und der erstmaligen Präsentation einer Nachzuchtgruppe des Fleckviehstieres ‚Valta P*S‘ durch die oberösterreichische Besamungsstation GmbH eindrucksvoll bestätigt", sagt der FIH-Chef.

Der FIH hat heuer in den Standort in Ried investiert. Das Dach des Versteigerungsstalles wurde erneuert, PV-Anlagen mit mehr als 200 kWp wurden errichtet.

Am wichtigsten für die Mitglieder war der Einbau moderner Boxenanlagen in den Versteigerungsstall. Obmann Johann Hosner ist überzeugt von der Sinnhaftigkeit dieser Investitionen für die Attraktivierung des Vermarktungsstandortes Ried. Bei der Landwirtschaftsmesse können sich die Besucher erstmals ein Bild von der Boxenanlage machen. Ab 26. September werden die Zuchtrinder in Ried bei den monatlichen Versteigerungen dann nicht mehr von den Mitgliedern an der Hand in die Versteigerungshalle geführt, sondern den Käufern "freilaufend" präsentiert.

Programm der Tiervorführungen bei der Rieder Messe, die von den OÖN als Medienpartner begleitet wird: Pferdetag (7. September), Rindertag (8. September), Jungzüchtertag (9. September), Pferdetag (10. September). Mehr Informationen online: www.fih.at und www.riedermesse.at

