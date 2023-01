Zuchtrinder im Ausland aktuell sehr gefragt, Preisanstieg bei Versteigerung

Außergewöhnlich gut verlaufen sei die jüngste Zuchtrinderversteigerung in Ried, so der Fleckviehzuchtverband FIH. Es sei bei allen Kategorien zu deutlichen Preissteigerungen gekommen, die in erster Linie auf die rege Nachfrage für den Export zurückzuführen seien. Die angebotenen Herdbuchtiere wurden alle verkauft.

Durch die Besamungsstation in Hohenzell wurde ein genetisch reinerbig hornloser "Ingmar-Sohn" vom Betrieb Höllinger aus Vichtenstein für den Besamungseinsatz erworben. Die geneticAustria kaufte einige Stiere für den Export nach Nordirland an. "Erstlingskühe" wurden ausnahmslos von Käufern aus der Region erworben. Den Höchstpreis erzielte der Betrieb Danner aus Tarsdorf für eine leistungsstarke "Weltmacht-Tochter".

Derzeit hohes Preisniveau

Der Anstieg des Durchschnittspreises bei den Jungkühen auf 2400 Euro netto sei überraschend gekommen. Eine noch größere Überraschung sei der Anstieg der Preise bei den trächtigen Kalbinnen gewesen, so der FIH. Ein Durchschnittspreis von 2514 Euro netto bei 132 verkauften Tieren sei schon lange nicht mehr erreicht worden. Viele Tiere seien für den Export nach Algerien angekauft worden. Der Nachteil bei diesem äußerst hohen Preisniveau sei, dass die Gefahr bestehe, dass Kunden aus anderen Ländern wie der Schweiz, Spanien oder Irland nicht beliefert werden könnten.

Wie außergewöhnlich die jüngste Zuchtrinderversteigerung gewesen sei, zeige die Tatsache, dass von knapp 160 verkauften Zuchtrindern lediglich drei Tiere einen Preis von unter 2000 Euro erzielt hätten, so der Verband.

Die nächste Zuchtrinderversteigerung in Ried findet am Faschingsdienstag, 21. Februar, statt – es handelt sich um die bereits 900. Versteigerung.

500 Kälber wechselten bei der jüngsten Kälberversteigerung des FIH den Besitzer. Das große Angebot sei von Mästern aus der Region, aber auch Firmen genutzt worden. Die Durchschnittspreise seien für eine Versteigerung im Jänner durchaus zufriedenstellend gewesen, so der FIH.

