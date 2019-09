Zu viele Kalorien, zu wenig Bewegung: "Die Zahl der Zuckerkranken steigt"

Sieben bis elf Prozent der Gesamtbevölkerung haben Diabetes, Tendenz steigend, sagt Diätologin Elisabeth Ortner im OÖN-Gespräch. Alleine im Bezirk gibt es zwischen 7200 und 11.350 Diabetiker. Man unterscheidet zwischen dem Typ-1-Diabetes-mellitus (DM), der Autoimmunerkrankung, und dem Typ-2-DM, der vor allem dem Lebensstil geschuldet ist. Am Samstag, 14. September, findet zum Thema eine Infoveranstaltung statt.

In der Diabetestherapie hat sich viel verändert, mehr Infos gibt es bei der Infoveranstaltung

Wie lebt man mit Diabetes?

Zu Beginn haben Betroffene des Typ-2-Diabetes häufig keine Symptome, denn leicht erhöhten Blutzucker spürt man nicht. Unternimmt man auf längere Sicht nichts dagegen, kann es zu Folgeproblemen kommen. Augen, Nieren, Nerven, Füße, Herz und Gefäße werden belastet. Wenn Betroffene hingegen gewisse Dinge beherzigen, können sie fit bleiben und mit Diabetes gesund alt werden. Symptome des Typ-1-DM sind Durst, großer Harndrang, Müdigkeit und Gewichtsabnahme.

Warum sollte ein Diabetiker zu einer Selbsthilfegruppe gehen?

Die Braunauer Diabetikergruppe informiert ihre Mitglieder. Es finden regelmäßig Veranstaltungen, Vorträge, Exkursionen und Ausflüge statt. Wir haben eine Wandergruppe. Jede zweite Woche können die Mitglieder in gemütlicher Runde eine kleine Strecke gemeinsam gehen.

Wer ist besonders von Diabetes betroffen?

Beim Typ-2-Diabetes spielt der Lebensstil eine große Rolle. Ursachen sind die Vererbung, Übergewicht und wenig körperliche Aktivität. Wir nehmen täglich zu viele Kalorien auf und bewegen uns nur wenig. Der Typ-1-DM ist eine Autoimmunerkrankung.

Auch immer mehr Jüngere leiden an der Krankheit. Warum?

Die Zahl der Diabetikergruppe Typ-1 steigt. Man ist sich noch nicht im Klaren, warum das so ist.

Warum ist die Dunkelziffer so hoch?

Der Blutzucker wird nicht routinemäßig beim Hausarzt gemessen. Ein grenzwertig erhöhter Wert wird von Betroffenen häufig nicht als behandlungsbedürftig wahrgenommen.

Wie hat sich die Diabetestherapie in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Einerseits gibt es neue Medikamente am Markt, andererseits hat sich in der Technik viel geändert. Es gibt moderne Blutzuckermessgeräte, Sensoren, Insulinpumpen und vieles mehr. Am Diabetikertag gibt es dazu genügend Infos.

Kommen wir zu einem der Auslöser, dem Zucker: Ist das Nahrungsmittel per se schlecht?

Die Menge macht es aus. Kleine Mengen Zucker zu konsumieren ist nicht das Problem, sondern der "versteckte" Zucker, der in Lebensmitteln wie Limonaden, Fruchtsäften, Süßigkeiten oder Fertigprodukten enthalten ist. Der Zuckergehalt muss bei verpackten Produkten deklariert sein, aber keiner schaut auf das Etikett. Ein Liter Fruchtsaft enthält etwa 100 Gramm Zucker, das entspricht 400 Kalorien pro Liter.

Wie viel Zucker ist gesund?

Laut der World Health Organization (WHO) nehmen wir täglich mehr als 100 Gramm Zucker zu uns. Das ist viel zu viel. Maximal 25 Gramm, das sind sechs Stück Würfelzucker, sollten es sein. Den Zuckerkonsum kann man drastisch reduzieren, indem man als täglichen Durstlöscher einfach nur reines Wasser trinkt.

Macht Zucker süchtig?

Der Geschmack "süß" ist angeboren. Das Baby ist auf Muttermilch angewiesen, wird davon aber nicht süchtig. Wir sind es gewöhnt, ein Überangebot an Zucker vorzufinden. Nach dem Verzehr von süßen Speisen steigt der Blutzucker rasch an, Insulin senkt ihn wieder und wir bekommen schneller Heißhunger.

Welche Lebensmittel erhöhen das Diabetes-Risiko, welche senken es?

Eine kalorien-, fett- und zuckerreiche Ernährung fördert das Risiko. Viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, hochwertige Öle, wenig und dafür eher helles Fleisch, Fisch und Nüsse senken es.

Diabetes-Info-Veranstaltung am 14. September

Die Diabetiker Selbsthilfegruppe feiert 30-Jahr-Jubiläum. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 14. September, unter dem Thema „Alles über Diabetes“ ab 12.30 Uhr ein umfangreicher Diabetes-Nachmittag statt.

Es gibt im Veranstaltungszentrum (VAZ) Braunau eine große Fachausstellung mit Infoständen verschiedener Firmen. Ausgestellt werden Blutzuckermessgeräte, Insulinpumpen, Sensoren, Ernährungsberatung, Diabetesberatung, Fußpflege und kostenlose Blutzuckermessung. Um 14 Uhr wird die Jubiläumsveranstaltung von Elisabeth Ortner, Obfrau der Gruppe, eröffnet. Anschießend referiert Primar Martin Clodi über: „Diabetes mellitus, aktuelle Entwicklungen und Blick in die Zukunft“. Der Eintritt zur Info-Veranstaltung ist frei.

Die Selbsthilfegruppe in Braunau hat etwa 100 Mitglieder. Ihr Anliegen ist es, Diabetiker und Angehörige über die Stoffwechselerkrankung zu informieren.