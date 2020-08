Zu viele Feinde waren des schönsten Hahnes Tod

Größter Feind des Auerhahnes sind jene, die ihn so gerne schauen und aufsuchen – wir Menschen. Nachdem dieser jahrhundertelang größte Vogel des Innviertels bis auf ganz wenige Vorkommen verschwunden ist, werden erste Stimmen zu seiner Wiederansiedelung laut. Mit wenig Aussichten auf Erfolg, wie Experten meinen. Hat sich der zur "Familie der fasanartigen Raufußhühner" gehörende Auerhahn (lat.: Tetras Urogallus) in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aus dem Sauwald und dem Mühlviertel endgültig "verabschiedet", hielt er sich im Kobernaußerwald in den Folgejahren überraschend gut. "Übermäßige Bejagung" vermuten Experten unter anderem von BirdLife als hauptverantwortlich dafür, dass die Zahl an Auerwild auch im Kobernaußerwald nach und nach schwand.

Passt dazu: Im Rausch der Sinne

Schicksal war besiegelt

Um 1970 war das Schicksal der vor allem während ihrer Balz prächtigen Auerhähne besiegelt. In der Folge wird in lokalen Medien von vereinzelt "Menschen anbalzenden" Auerhähnen berichtet. "Verrückt" geworden wohl wegen fehlender Artgenossen. Aktivitäten des "Vereines zur Erhaltung des Rotwild- und Raufußhuhnbestandes im Innviertel" werden von Experten zwar begrüßt, aber, vor allem was das Auerhuhn betrifft, bezweifelt. BirdLife-Mitglied Hans Uhl (Interview unten) ist skeptisch.

Noch etwas: Der Bruterfolg des Auerhuhns hängt stark auch mit "Zufall" zusammen. Ist dafür doch eine optimale Frühjahrswitterung notwendig. Nasse Perioden während der Brutzeit im Frühjahr haben meist den Totalausfall des Nachwuchses zur Folge. Auch zu intensive forstliche Nutzung – aktuell durch Stürme, Schneedruck und Borkenkäferbefall der letzten Jahre – sind Ursachen für das Verschwinden des Auerhuhns aus dem Kobernaußerwald.

Artikel von Reinhard Burgstaller