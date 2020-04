Z'sammhalten: Schöne Ideen in der Krisenzeit

Die Ausgangsbeschränkungen werden bis Ende April verlängert, die Menschen sind aufgerufen, auch weiterhin Kontakte zu meiden und so viel wie möglich zuhause zu bleiben. Eine herausfordernde Zeit für die meisten von uns. Damit diese erträglicher wird, bildeten sich im ganzen Innviertel zahlreiche, schöne, kreative (Hilfs-)Initiativen, die eines zum Ziel haben: Risikogruppen zu schützen und allen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Der Kreativität und Hilfsbereitschaft der Innviertler ist keine Grenze gesetzt: Während in St. Peter die Kinder fleißig Steine bemalen und daraus eine "Hoffnungsschlange" legen, die Spaziergänger bewundern können, verteilten andere Innviertler Blumengrüße und Palmbuschen. Wieder andere wollen für Geburtstagskinder singen, damit sich diese an ihrem Ehrentag nicht einsam fühlen. Mit der Unterstützung vieler Frauen wurden in der Gemeinde Tumeltsham insgesamt 1900 Schutzmasken genäht und an die Bevölkerung verteilt (mehr darüber auf Seite 12). Groß ist auch der Pool an Einkaufsservices, speziell für die Risikogruppe, die vielerorts in Zusammenarbeit mit der Landjugend, anderen Vereinen, örtlichen Nahversorgern und/oder der Gemeinde vonstatten gehen.

Der Zusammenhalt ist groß, auch wenn die Devise heißt: Abstand halten! Einige Beispiele für solche Initiativen im Innviertel haben wir auf dieser Seite kurz zusammengefasst – vielleicht finden sich für die eine oder andere auch Nachahmer.

Bild: privat

Hoffnungsschlange

Spaziergänger aus St. Peter

Spaziergängern und Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, das ist das Ziel des einfachen Projektes mit dem Namen Hoffnungsschlange. Wie funktioniert das? Kinder bemalen zu Hause einen Stein und nehmen ihn bei Spaziergängen mit zur Hoffnungsschlange (eine davon liegt in Aching, St. Peter) und legen diesen zu den anderen, bunten Steinen. Die Steine liegen lassen, das ist ganz wichtig, dann wird die Schlange immer länger. In Aching liegen schon mehr als 200! Seit Sonntag, 29. März, wird dort fleißig gemalt – Abstand halten beim Bestaunen ist auch hier die Devise.

Bild: privat

Der Risikogruppe helfen

Marktgemeinde aus Obernberg

Die Marktgemeinde Obernberg, der Verein „Obernberger helfen Obernbergern“, der Sparmarkt Brettbacher, die Apotheke zur Heiligen Jungfrau und das Bistro Wagner haben zusammen ein Paket geschnürt, um in Zeiten der Coronakrise vor allem die Risikogruppe zu schützen und zu unterstützen. Die Gemeinde und einige Helfer werden jeden Dienstag- und Freitagvormittag die Belieferung vornehmen. Einkaufsliste unter 0676/422 68 65 oder unter 07758/2647 bekanntgeben oder per E-Mail an maria.reiter226@gmail.com senden. Ähnliche Initiativen gibt es in vielen anderen Gemeinden, alle mit demselben Ziel: Schutz der Risikogruppe.

Bild: privat

Tablets für Senioren

Jugend aus Maria Schmolln

Die Schmollner Jugend rund um Florian Liedl will den Bewohnern des Alten- und Pflegeheimes Maria Rast eine Freude bereiten und startet(e) verschiedene Aktionen. Zum Beispiel wurden Tablets organisiert – gespendet von der Feuerwehr Maria Schmolln, Solar-Heiztechnik Sattlecker Rainer, Malerei Sattlecker Hermann, CSolution Sattlecker Christian. Mit diesen können die Heimbewohner Kontakt mit ihren Familien per Skype halten. Die Feuerwehr hat einen Malwettbewerb für Kinder ins Leben gerufen, die Werke werden im Altenheim ausgestellt. Weitere Aktionen sind geplant.

Bild: privat

Geburtstags-Ständchen

Musik aus Schärding

„Da Geburtstagskinder aufgrund der Coronakrise ihren Ehrentag nicht zusammen mit ihren Lieben feiern können, dachten wir uns, wir machen ihnen eine kleine Freude“, sagt Richard Armstark, Obmann des Verschönerungsvereines Schärding. Angehörige, die einem Jubilar eine Freude machen wollen, können sich bei dem Schärdinger unter 0699/1587 1527 melden. „Wir rufen dann das Geburtstagskind an und gratulieren am Telefon mit einem Lied“, sagt Armstark, der mit seiner Frau Monika für die Jubilare singt und dazu Gitarre spielt.

Bild: privat

Freude am Palmsonntag

Goldhaubengruppe aus Kirchdorf

Viele Palmbuschen wurden von den Kirchdorfer Goldhaubenfrauen in den vergangenen Jahren gebunden und an die Gottesdienstbesucher für einen guten Zweck verkauft. Doch heuer war alles anders. Am Palmsonntag wurden gesegnete Palmbuschen an die Älteren und an jedes Mitglied der Goldhaubengruppe verschenkt, geliefert und auch zu den Gräbern gebracht. Natürlich unter den vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen. Mit dieser Aktion hat die Goldhaubengruppe nicht nur den Menschen im Dorf eine große Freude bereitet, sondern auch Betriebe wie die „Pusteblume“ und den Sparmarkt Zimmerer ein wenig unterstützt.

Bild: aichinger

Blumengruß vor der Tür

Regine Windsberger aus Altheim

Regine Windsberger vom Altheimer Floristik-Geschäft „Blütenzauber“ hat mehr als 80 kleine Blumengrüße vor Haustüren in den Gemeinden Altheim, Gurten, Reichersberg, Mörschwang, Mining und Kirchdorf sowie den umliegenden Dörfern abgestellt. Absolut kontaktlos. „Etwas Blühendes macht immer Freude, besonders aber in der aktuellen Situation, wenn man nicht raus kann“, sagt die Floristin. Sie will mit ihren Frühlingsgrüßen den Menschen den Alltag daheim ein wenig verschönen. „Mich erreichen laufend Nachrichten von Menschen, die sich für den unerwarteten Blumengruß bedanken.“