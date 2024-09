Zivildiener als Stütze im laufenden Betrieb am Klinikum Schärding

Seit knapp 30 Jahren können junge Männer ihren Zivildienst am Klinikum Schärding absolvieren. Bisher waren es mehr als 190 Zivildiener, die das Personal tatkräftig unterstützten – ohne sie wäre der laufende Betrieb schwer zu schaffen, so das Klinikum Schärding. "In den Anfängen hatten wir nur zwei Zivildiener. 2018 haben wir einen Platz dazubekommen und konnten mittlerweile auf acht Zivildiener aufstocken. Sie sind auf den Stationen und in den Funktionsbereichen im Einsatz", sagt Gertraud Schmid-Rebatz, die für diesen Bereich verantwortlich ist.

Meistens aus der Region

Der Aufgabenbereich reicht von Patiententransporten, der Abholung von Warengruppen über Reinigungsdienste bis hin zu organisatorischen Tätigkeiten. "Die meisten kommen aus der Region zu uns. Viele haben sich aufgrund von Mundpropaganda bei uns beworben", sagt Schmid-Rebatz.

"Wir versuchen, die Zivildiener, so gut es geht, in den neun Monaten ins Team zu integrieren. Zudem wurden für einige die Weichen für einen späteren Gesundheitsberuf gestellt. Ein Teil studierte z. B. Medizin oder absolvierte die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege." Der Wernsteiner Fabian Schardinger (28) startete seinen beruflichen Werdegang mit der Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Während seines Zivildienstes 2015 am Klinikum Schärding erwachte sein Interesse an der Pflege. "Ich hatte vor der Entscheidung zum Zivildienst Einblicke in ein Alten- und Pflegeheim erhalten und dachte mir, dass diese Arbeit sehr interessant und sinnvoll ist. Da ich dort bereits mit dem Gedanken gespielt habe, in die Pflege zu gehen, entschied ich mich dann für den Zivildienst im Klinikum Schärding." Im Anschluss an den Zivildienst absolvierte Fabian Schardinger das Berufsfindungspraktikum an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Schärding und begann dann seine Pflege-Ausbildung in Gmunden. Danach zog es Schardinger wieder zurück nach Schärding, genauer gesagt auf die Station 4, wo er auch als Praxisanleiter sein Wissen gerne weitergab. Dreieinhalb Jahre später wechselte Schardinger an die Pflegeschule.

Vor allem das Unterrichten und die Wissensweitergabe hätten ihn dazu bewegt, so der Wernsteiner, der als Pflegepädagoge an der Schärdinger Schule für Gesundheits- und Krankenpflege tätig ist. Manfred Lang aus Brunnenthal und Michael Koller aus St. Roman absolvierten vor mehr als 25 Jahren ihren Zivildienst am Klinikum Schärding. Besonders der Umgang mit den Patienten sei ihm in Erinnerung geblieben, so Michael Koller. "Die Dankbarkeit der Patienten war für mich ein besonders positives Erlebnis. Ich kam jeden Tag wirklich gerne in die Arbeit, weil ich etwas für mich Sinnvolles tat."

