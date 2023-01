Zivildiener als Lebensretter: "Sind auf solche Situationen gut vorbereitet"

Im Ringen um Zivildiener verweist das Rote Kreuz auf eine Lebensrettung durch die Zivildiener Matthias Öller und Daniel Niederhauser vom Standort Riedersbach im Bezirk Braunau: Öller und Niederhauser transportierten im Dezember eine ältere Patientin zu einem Routine-Eingriff ins Krankenhaus Oberndorf bei Salzburg – die Patientin war stabil und augenscheinlich in einem guten Gesundheitszustand, aber kurz vor dem Spital kollabierte die Frau.

"Aus unerklärlichen Gründen brach sie plötzlich zusammen und atmete nicht mehr. Wir stoppten, alarmierten den Notarzt und begannen sofort, die Patientin wiederzubeleben", so Öller und Niederhauser. Gemeinsam schafften sie es, die Frau ins Leben zurückzuholen, und setzten dabei auch einen Defibrillator ein. Beim Eintreffen im Krankenhaus kam die Frau wieder zu sich und wurde vom Spitalspersonal versorgt.

"Bei unserer Ausbildung trainieren wir diese Szenarien laufend und sind auf solche Situationen gut vorbereitet", so die beiden Zivildiener. Es werde allerdings schwieriger, offene Stellen beim Roten Kreuz Oberösterreich mit ausreichend Zivildienern zu besetzen, so die Organisation. Rund 630 junge Männer leisten jährlich ihren Dienst beim Roten Kreuz, für den nächsten Termin im April waren zuletzt noch mehrere Stellen in Oberösterreich unbesetzt. Für den Termin im Juli gebe es noch rund 50 Zivildienststellen zu besetzen. Gründe für Nachbesetzungsschwierigkeiten seien unter anderem geburtenschwächere Jahrgänge, aber auch eine gewisse Attraktivität des Grundwehrdienstes beim Bundesheer. Rund 80 Prozent der Zivildiener würden dem Roten Kreuz als freiwillige Mitarbeiter weiter treu bleiben, so die Organisation.

"Diese Verbundenheit zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der jungen Männer ihren Zivildienst als positiv, sinnstiftend und bereichernd erlebt", so Walter Aichinger, Landespräsident des Roten Kreuzes. "Zivildiener sind ein wichtiges Bindeglied in unserem engmaschigen Netzwerk der Hilfe."

