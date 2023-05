Zirkus Kriminale mit 150 Schülern

Ein großes Projektorchester mit Chor, Tanzgruppen, Schauspielern und Artisten ist bei Aufführungen an der Landesmusikschule Altheim zu bewundern: am 10. Mai um 16 und 19 Uhr sowie am 11. Mai um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Platzkarten können per E-Mail an ms-altheim.post@ooe.gv.at oder im Sekretariat der Musikschule Altheim reserviert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper