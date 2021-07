Zirkus Althoff in Braunau: 10x2 Freikarten gewinnen

Der Zirkus Althoff kommt mit Artisten aus ganz Europa sowie Tieren und Clowns nach Braunau, gegenüber vom Interspar. Es finden von 2. bis 11. Juli montags, donnerstags, freitags und samstags um 18 Uhr, sonntags um 11 Uhr Vorstellungen statt. Highlights sind etwa das Duo Henry mit ihrer Rolla Rolla, Miss Carina am Drahtseil, Sascha Althoff am Solotrapez und Hans Peter Althoff mit seinen Pferden. Die Braunauer Warte verlost zehn mal zwei Freikarten für eine Vorstellung, der Termin ist von 2. bis 11. Juli frei wählbar. Um teilzunehmen, senden Sie eine Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel Zirkus Althoff“ an braunau@nachrichten.at.