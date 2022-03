"ZIMT" für viele Lebensbereiche

Mehrere Workshops bietet das Braunauer Zentrum ZIMT. "Selbstwert stärken" wendet sich an Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 25 Jahren. Behandelt werden Themen wie Selbstbild, seelische Gesundheit, Sexualität und Ess-Störungen: am Freitag, 25. März, um 16 Uhr sowie am Donnerstag, 31. März, um 15 Uhr.

Die japanische Sashiko-Technik lässt sich bei einem Schnupperworkshop am Samstag, 12. März, ab 9 Uhr kennenlernen. Dabei werden alte Jeans mit Stichmustern und Stoffen kunstvoll geflickt und zu Unikaten aufgewertet. Im Ü60-Erzählcafé lädt Anneliese Uttenthaler Frauen ab 60 Jahren ein, zusammenzukommen und aus ihrem Leben zu erzählen, nächster Termin ist am Dienstag, 29. März, von 9.30 bis 11 Uhr. Jeden Montagvormittag von 9 bis 11 Uhr vermittelt Margarete Höller Interessierten politische Bildung und Geschichte.

Sprachförderung durch Lesen bietet Gerlinde Wimmer, Lesepatin beim Roten Kreuz, immer dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr. Mütter mit ihren Kindern im ersten und zweiten Volksschuljahr sind zum gemeinsamen Lesen eingeladen. Auch Angaben von Hausübungen und Ähnliches können besprochen werden, um die Kinder daheim beim Lesen und Lernen besser unterstützen und begleiten zu können. Um Anmeldung für das jeweilige Angebot wird unter Tel.: 0676/847804267 gebeten. Einen Überblick über das gesamte Programm gibt es auf www.zimt-braunau.at