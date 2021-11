Zigarettenautomaten gestohlen: Vier Burschen festgenommen

Es handelt sich um zwei junge Männer im Alter von 20 Jahren, einen 19-Jährigen und einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Ried, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit. Das Quartett soll in den Bezirken Ried und Braunau zumindest drei Zigarettenautomaten gestohlen und aufgeflext haben. Dabei erbeuteten die Jugendlichen einen vierstelligen Betrag und knapp 400 Packungen Zigaretten.

Am Sonntag kurz vor fünf Uhr Früh wurden sie dabei erwischt, wie sie in einer angemieteten Garage zwei Automaten mit einer Flex geöffnet haben. Sie wurden einvernommen und zeigten sich geständig, so die Polizei. Einer von ihnen - 20 Jahre alt und amtsbekannt - wurde in die Justizanstalt Ried gebracht, die drei weiteren Täter wurden auf freiem Fuß angezeigt.