Zigarettenautomat in Kopfing gesprengt - zwei Männer ausgeforscht

Die Ermittlungen der Polizei in Münzkirchen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ried führten nach Simbach am Inn. Einem 31-jährigen Deutschen, der bereits wegen 16 gleich gelagerter Einbruchsdiebstähle inhaftiert gewesen war, konnte die Tat im Innviertel nachgewiesen werden.

Auch ein 36-jähriger Komplize wurde ausgeforscht. nach einem dritten Verdächtigen wird aktuell noch gesucht. Die beiden Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

