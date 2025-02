Zigaretten im Wert von 4000 Euro bei Kontrolle in Suben entdeckt

70 Stangen Zigaretten mit einem Marktwert von rund viertausend Euro haben Beamte der Fremden- und Grenzpolizei Tumeltsham bei einer Routinekontrolle eines Pkws, besetzt mit fünf Bulgaren, auf einer Autobahnraststätte in Suben entdeckt. Die Schmugglerware war in Jacken, Polster und Decken eingenäht und unter dem Ladegut im Anhänger versteckt. Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Zollfahndung wurden die Zigaretten sichergestellt. Weitere Anzeigen werden an die Bezirkshauptmannschaft Schärding vorgelegt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

