Verletzter Radfahrer nicht ansprechbar - Zeugenaufruf

Der 72-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr am Freitag um 19:35 Uhr mit seinem E-Bike auf der Talstraße aus Richtung Salzburgerstraße kommend in Richtung Max-Fink-Straße. Auf Höhe des Hauses Talstraße 19 kam er auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der 72-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht und ist bis dato nicht ansprechbar. Der Mann trug beim Unfall keinen Helm.

Aufgrund des noch unklaren Sachverhaltes werden etwaige Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Braunau unter der Telefonnummer 059133-4200 in Verbindung setzen.

