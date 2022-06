Zertifikat für mehr Wertschätzung

Damit wird das Bemühen um ein respektvolles, gewaltfreies Miteinander und eine entsprechende Gesprächskultur gewürdigt, wobei ein Schwerpunkt auf Mobbing- und Gewaltprävention liegt. Überreicht wurde das Zertifikat von Landesrätin Birgit Gerstorfer und Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger im Rahmen eines Schulfestes mit musikalischen Darbietungen und Tanzvorführungen der Schüler sowie Berichten der "Streitschlichter".

Spezielle Streitschlichter

Landesrätin Birgit Gerstorfer hob die Bedeutung des Programms "respect@school" hervor. "Mobbing und Gewalt an Schulen ist ein gravierendes Problem. Allerdings kann die Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit bedeutend reduziert werden, wenn wir die Voraussetzungen für einen respektvollen Umgang schaffen." In Altheim wurden bereits mehrere Workshops abgehalten. "Streitschlichter" wurden ausgebildet und sind aktiv – so wie die Welcome Buddies, die sich um neue Schüler kümmern.