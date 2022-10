Zentrum für Nahversorgung

Innerhalb von zwei Jahren sei in Höhnhart aus einer Vision ein Erfolgsprojekt geworden, so Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. "Damit ist es nicht nur gelungen, die Nahversorgung für Höhnhart zu sichern, sondern auch Platz und Entwicklungsmöglichkeiten für heimische Betriebe zu schaffen – und das noch dazu in einem Gebäude, das auch in Sachen Energie und Nachhaltigkeit neue Akzente setzt."

In zehnmonatiger Bauzeit ist auf dem Wirtschaftspark Höhnhart ein neues Zentrum in zeitgemäßer Architektur entstanden. Mit der Begrünung der Dächer, dem Einsatz des Baustoffs Holz, der Errichtung einer PV-Anlage, einer E-Ladestation und dem Einsatz von Energierückgewinnungsanlagen sei das Multifunktionsgebäude zukunftsorientiert ausgerichtet.