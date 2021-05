Zeitzeugen zur Entwicklung am Inn für geplante Wanderausstellung gesucht

Im Rahmen des Umweltbildungsprojekts "Leben am Fluss – Zeitzeugen der Inn-Entwicklung" ist das grenzüberschreitende Naturium am Inn mit Sitz in Ering gegenüber Mining auf der Suche nach alten Fotos, Postkarten, Geschichten, Anekdoten und ähnlichen Informationen, die die Entwicklung des Inns und der Region um den Grenzfluss herum im Laufe der Zeit dokumentieren.