Zeitung in der Schule: Schüler stellten Fragen zum Thema Journalismus

Bereits seit mehreren Jahren nimmt die Mittelschule Geinberg beim Projekt "Zeitung in der Schule" teil. Ein Monat lang erhalten die Schüler täglich eine Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten.

Am Mittwoch besuchte OÖN-Innviertel-Redakteur Thomas Streif die beiden Klassen. Dabei schlüpfte der Journalist in eine eher ungewohnte Rolle. Er musste die Fragen der 31 interessierten Schüler beantworten. Zwei Stunden lang wurde über Journalismus, über das Entstehen einer Zeitung und über die Aufgaben eines Lokalredakteurs diskutiert. Ernst wird es für die Schüler aus Geinberg, Wippenham, Gurten und Mühlheim am Inn am 28. Jänner 2020. Als Aufgabenstellung wird von 3a-Klassenvorstand Martin Bruckbauer das Verfassen eines Berichts gestellt.