Zeitgeschichte-Tage widmen sich dem Nachlass der Familie Wertheimer

Der Journalist, Staatswissenschaftler und Diplomat Egon Wertheimer war so sehr mit seiner Heimat verbunden, dass er während des Exils in den USA zu seinem Familiennamen den Zusatz "Ranshofen" stellte. Diese Verbundenheit soll wiederaufleben – mit dem Nachlass der Familie Wertheimer, der seit einer Schenkung an den Verein für Zeitgeschichte wieder in Braunau ist.