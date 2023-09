Zeitgeschichte-Tage thematisieren heuer die "gefährdete Demokratie"

Demokratien sterben laut den beiden Harvard-Professoren Daniel Ziblatt und Steven Levitsky nicht von heute auf morgen. Nicht mit einem Knall, nicht durch einen Putsch, nicht durch einen gewaltsamen Umsturz – sondern weil sie schleichend an Zustimmung und damit an Bedeutung verlieren. Schließlich werden sie an der Wahlurne abgewählt. Nährboden für Autokraten und Demagogen ist ein zunehmendes Gefühl der Unsicherheit. Denn sie versuchen, diese Unsicherheiten zu nutzen, um eine Ablehnung demokratischer Normen und Institutionen zu erreichen. Bedrohungen wie diese kommen von innen wie von außen.

Über "gefährdete Demokratie" wird bei den diesjährigen Braunauer Zeitgeschichte-Tagen diskutiert. Die renommierte Tagung findet heuer im Dienstleistungszentrum der Raiffeisenbank in der Salzburger Straße statt. Heuer haben sich wieder namhafte Referenten angekündigt: unter anderen Florian Wenninger, der Leiter des Instituts für historische Sozialforschung in Wien, oder der ehemalige Leiter der Österreichischen Antikorruptionsbehörde, Martin Kreutner (genaues Programm im Infokasten).

Eröffnet werden die Zeitgeschichte-Tage heuer am Freitag, 29. September, 19.30 Uhr, von Bürgermeister Hannes Waidbacher, Bundesrat Ferdinand Tiefnig und Florian Kotanko, Obmann des Vereins für Zeitgeschichte in Braunau.

Eintritt frei, Anmeldung nötig

Aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Auf der Website unter zeitgeschichte-braunau.at ist diese möglich, es gibt drei Zeitfenster (Freitag, Samstagvormittag und Samstagnachmittag), für jedes ist eine separate Anmeldung notwendig. Der Eintritt ist frei.

103-Jährige stellt aus

Recha Kohn ist die Tochter polnisch-jüdischer Einwanderer in Frankfurt. Sie entkam der Deportation durch die Nazis nur knapp und floh nach England. 1946 siedelte sie sich mit ihrer Familie in Wien an und begann ein Studium an der Akademie der bildenden Künste. Die Werke der heute 103 Jahre alten Recha Kohn wurden schon im In- und Ausland gezeigt, im Zuge der Zeitgeschichte-Tage werden sie auch in Braunau zu sehen sein. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 30. September, 18 Uhr, im Kunstraum Valentinum in der Braunauer Poststallgasse 4.

Programm

Freitag, 29. September, 19.30 Uhr: Vortrag vom ehemaligen ORF-Club-2-Leiter Peter Huemer zum Thema: „Wie man eine Demokratie zerstören kann: gestern – und heute?“

Samstag, 30. September, 9 Uhr: „Polizei in Diktaturen“; Florian Wenninger, Leiter des Instituts für historische Sozialforschung, Wien

10.30 Uhr: „Einzelne Bürger oder traditionelle Parteien? Wie demokratische Beteiligung unterschiedlich gedacht werden kann“; Felix Butzlaff, Central European University, Department of Public Policy

12 Uhr: „Demokratie im Feuer. Wie wir das Klima, unsere Freiheit und demokratische Prozesse gemeinsam schützen“; Jonas Schaible, Der Spiegel

14.30 Uhr: „Gefährdung der Demokratie durch Korruption“; Martin Kreutner, ehem. Leiter der Österreichischen Antikorruptionsbehörde

16 Uhr: „Verteidigung der Demokratie“; Tamara Ehs, Politikwissenschafterin und Demokratieberaterin

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper