Zeit zum Kochen: Rezepte mit wenig Zutaten

Waldorf-Salat

von Astrid Aichinger alias "Mosauerin"

Ein halber Sellerie und ein Apfel werden grob geraspelt, mit einem halben Becher Joghurt und ev. 2 EL Sauerrahm und dem Saft einer halben Zitrone verrührt und mit 1 Hand gehackter Walnüsse vermengt. Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Mindestens zwei Stunden ziehen lassen (am besten über Nacht) und mit Walnüssen garnieren. Dazu passt getoastetes Weiß- oder Schwarzbrot. Variante: Mit Rosinen und Harissa (scharfe nordafrikanische Gewürzmischung) schmeckt der Salat fruchtiger.

Einfache Gnocchi

von OÖN-Gourmet Philipp Braun

Gnocchi-Zutaten für 4 Personen:

1/2 kg Erdäpfel mehlig, 150 g Weizenmehl, 1 Ei, Salz, Pfeffer, Hartkäse (frisch gerieben), Kräuter nach Belieben, Butter.

Erdäpfel in der Schale kochen, ausdampfen lassen, warm schälen und durch eine Erdäpfelpresse drücken. Mit etwas Mehl und Ei vorsichtig vermengen, nach und nach restliches Mehl einarbeiten, bis ein kompakter Teig entsteht. Mindestens eine halbe Stunde zugedeckt rasten lassen. Fingerdicke Rollen auf bemehlter Arbeitsfläche formen, mit Teigspachtel daumendicke Stücke abstechen. Gnocchi in siedendes, leicht gesalzenes Wasser geben und warten, bis sie an die Oberfläche steigen. Abschöpfen und in der Pfanne mit zerlassener Butter und fein gehackten Kräutern schwenken. Mit frisch gemahlenem Pfeffer und frisch geriebenem Hartkäse abschmecken.

Tipp: Gnocchi können auch eingefroren werden. Dazu zuerst verteilt auf einer Unterlage anfrieren und danach gesammelt einfrieren.

Dessert aus dem Hause Hoch2

Erdbeer – Creme – Karamell

aus dem Hause Hoch2

Was Süßes zum Nachtisch aus der Küche von Ulli und Werner Bubestinger-Hoch aus Maria Schmolln: Zutaten: ½ l Milch, 100 g Kristallzucker (für das Karamell), 2 EL Erdbeerpüree, 70 g Kristallzucker, 3 Eier, 1 Eidotter, 1 EL Vanillezucker. ZUBEREITUNG: Kristallzucker (100 g) in einer Pfanne erhitzen, karamellisieren und den Boden von feuerfesten Förmchen ausgießen. Milch, Kristallzucker und Vanillezucker aufkochen. Eier, Eidotter und Erdbeerpüree glatt rühren, mit der heißen Milch verschlagen und durch ein Sieb in die Förmchen füllen. Förmchen in einem Wasserbad (ca. 2 cm hoch) im Backrohr bei 120 Grad Unterhitze ca. 50 bis 60 Minuten backen, bis die Masse stockt. Die Förmchen dabei mit Alufolie abdecken. Die Förmchen im Kühlschrank erkalten lassen, mit einem Messer aus der Form schneiden und auf einen Teller stürzen. Anstatt Erdbeerpüree können auch pürierte Bananen oder Holunderblütensaft verwendet werden. Für die Honighippen nimmt man 60 g Butter, 30 g Honig, 20 ml Wasser, 75 g Staubzucker, 35 g Mehl. Butter mit Honig schmelzen und Wasser einrühren. Mehl und Staubzucker vermengen, einrühren und am Herd erhitzen. Masse etwas abkühlen lassen. Backblech mit Backpapier vorbereiten und die Masse in beliebiger Form aufstreichen. Bei 210 Grad 5 Min. backen. Erkalten lassen und vom Backpapier lösen.

Kürbiskern-Käse-Bällchen

Zutaten: 200 g Frischkäse, 60 g Emmentaler (gerieben), 20 g pramoleum Kürbiskerne Natur (gerieben), 1 EL pramoleum-Kürbiskernöl, 1 Apfel, Kräutersalz, Pfeffer, gehackte pramoleum-Kürbiskerne

ZUBEREITUNG: Frischkäse (kann auch einfach selber aus Vollmilch, Zitrone, Schlagobers und etwas Salz herstellt werden. Anleitung z.B. online auf kochbar.de), Emmentaler, pramoleum-Kürbiskerne und Kürbiskernöl zu einer cremigen Masse rühren, mit Kräutersalz und Pfeffer würzen. Apfel entkernen und in 20 etwa einen Zentimeter große Würfel schneiden. Käsemasse in 20 Portionen teilen, jede mit einem Apfelwürfel füllen, zu einer kleinen Kugel formen und in den gehackten pramoleum-Kürbiskernen wälzen. Vor dem Servieren etwa 30 Minuten kaltstellen.

Die Produkte des Innviertler Unternehmens Pramoleum sind übrigens auch im Onlineshop unter www.pramoleum.eu erhältlich und werden direkt nach Hause geliefert.

Vintschgerl

von Peter Schmid

ZUTATEN: 1 kg Roggenmehl, 20 dag Weizenmehl, 1 Esslöffel Salz, 1 Packung Sauerteig (Trockensauerteig ist in Reformhäusern, im Supermarkt und online bei der Firma Schneiderbauer Gewürze in Lambrechten unter www.schneiderbauer-gewuerze.at erhältlich), 2 Esslöffel Brotgewürz, 2 Packungen Trockenhefe, 1 Liter Wasser.

ZUBEREITUNG: Sämtliche Zutaten gut zu einem Teig verkneten. Anschließend eine Stunde gehen bzw. rasten lassen. Dann kleine Fladen aus dem Teig formen, auf das Backblech setzen, mit Roggenmehl bestauben und nochmals gehen lassen. In der Zwischenzeit das Backrohr auf 180 Grad vorheizen. Im fertig aufgeheizten Ofen die Vintschgerl 30 Minuten lang backen. Tipp eins: Beim Backen eine kleine Schüssel mit Wasser ins Rohr stellen. Tipp zwei: Den gesamten Teig in zwei gleich große Hälften teilen, aus jeder davon Vintschgerl formen und nacheinander backen.

