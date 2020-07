Mit dem "Kultur im Gugg" hat er eine Marke geschaffen, die weit über Braunaus Grenzen hinaus bekannt ist. Morgen geht Alois Mandl in Pension und übergibt an Angelika Weinberger. Herr Mandl, morgen ist Ihr letzter Arbeitstag. Wie geht es Ihnen? Ich muss Udo Jürgens korrigieren, mit 66 Jahren da fängt das Leben nicht an, da büßt man für die begangenen Sünden. Ich wusste gar nicht, was einem alles weh tun kann. Aber sonst geht es gut. Das Kulturhaus Gugg ist weit über die Grenzen