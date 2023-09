Zeit für Maßnahmen

Es ist wenig überraschend, dass jene Gemeinden, die seit vergangenem Jahr ohne eigenen Bankomaten auskommen müssen, verärgert sind. In Zeiten, in denen sich auch das alltägliche Bankgeschäft immer mehr ins Digitale verlagert, scheint der Verlust der Bargeldversorgung zwar auf den ersten Blick verkraftbar.

Sieht man aber genauer hin, wird klar, dass damit das Motto „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ immer mehr zum Wunschdenken wird. Ohne Bargeldversorgung fließt Kaufkraft aus den Gemeinden ab, den lokalen Nahversorgern wird das Leben noch schwerer gemacht. Auf Dauer wird es so schwierig, die wenig verbliebenen Geschäfte in den ländlichen Gebieten am Leben zu erhalten.

Das sollten sich zum einen die Banken zu Herzen nehmen, die sich zwar selbst gerne als regionale Nahversorger bewerben, aber im harten wirtschaftlichen Wettbewerb Entscheidungen auf Kosten der kleinen Gemeinden und der (älteren) Bevölkerung treffen. Zum anderen ist aber auch die hohe Politikebene gefordert. Zum Thema Bargeld gab es zuletzt ja genug (entbehrliche) Debatten. Sinnvoller wäre es wohl stattdessen, ernsthafte Maßnahmen zur Erhaltung der ländlichen Infrastruktur anzudenken und umzusetzen. Und seien es „nur“ finanzielle Förderungen zum Erhalt der Bankomaten.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer