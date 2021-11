Zehn neue Oberärzte in Braunau

Nina-Maria Kerschhofer und Lisa Steiner (beide Gynäkologie und Geburtshilfe), Berta Antalics (Augenheilkunde); Christian Lutsch, Michael Niedermair, Thomas Ettenauer und Christoph Neumann (alle Anästhesiologie und Intensivmedizin); Katharina Danner und Janine Reinecke (beide Innere Medizin 2) sowie Maria Günther (Kinder- und Jugendheilkunde).

Auch jene Oberärzte, die bereits im vergangenen Jahr ernannt worden waren, aber aufgrund der Pandemie damals nicht offiziell geehrt werden konnten, waren nun bei einer feierlichen Ernennung dabei: Andreas Schwerdt (Anästhesiologie und Intensivmedizin), Florian Häusler (Orthopädie und Traumatologie), Markus Berger (Kinder- und Jugendheilkunde), Ivan Rodriguez Cantu und Romana Mayr (beide Augenheilkunde) sowie Maria Beul (Innere Medizin 2).

"Alle neuen Oberärztinnen und Oberärzte sind in ihrem Fachgebiet nicht nur ausgezeichnete Mediziner, sie übernehmen mit der Ernennung auch zusätzliche Aufgaben in ihren Abteilungen", so Birgitt Freitag, interimistische Ärztliche Direktorin am Krankenhaus Braunau. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in unserem Krankenhaus Ärzten die komplette Ausbildung in Allgemeinmedizin, in allen Facharztausbildungen die Grundausbildung und fast überall auch die komplette Schwerpunktausbildung im jeweiligen Fach anbieten können."

Kollegen hospitieren zum Teil in anderen Spitälern, um ihre jeweilige Ausbildung zu vertiefen, besondere Expertise zu erlangen, besondere Techniken zu erlernen und um auswärtige Erfahrungen zu sammeln, um diese am Standort St. Josef Braunau wieder einzubringen, so Freitag.