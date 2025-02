Fünf Euro aus dem Opferstock gestohlen: Zehn Monate Haft für unverbesserlichen Dieb

8.45 Uhr auf dem Gang vor Saal 18 des Landesgerichts Ried: Strafverteidiger Benno Wageneder ist schon da und wartet auf seinen Mandanten. Dass dieser kommt, ist gesichert, denn er sitzt in der Justizanstalt Ried in Haft. Um kurz vor neun Uhr wird der 57-Jährige in "Begleitschutz" eines Justizwachebeamten in Richtung Verhandlungssaal geführt.