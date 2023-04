Zehn Jahre Free Tree Festival: Mehr als 100 Auftritte im Jubiläumssommer

35 Bands, 70 DJs, vier Bühnen, drei Tage, Camping: Die zehnte Auflage des längst überregional bekannten Free Tree Festivals in Taiskirchen findet von 11. bis 13. August statt. Angekündigt sind mehr als 100 Acts aus der alternativen und elektronischen Musikszene sowie aus der Kultur.

Vielfalt werde hier in all ihren Facetten gelebt, so der Veranstalterverein Free Tree: vier Bühnen mit verschiedenen Musikgenres, Kabaretts, mehrere Workshops und Performances für die ganze Familie – bio-regionale Kulinarik inklusive. Für Familien ist ein breit gefächertes Mitmachprogramm vorgesehen. Beim Festival wird auch viel Wert auf Details und Dekorationen gelegt, der ehrenamtlich arbeitende Verein investiert jedes Jahr viel Zeit und Kreativität in einen einmaligen Augenschmaus vor Ort.

"Ganz nach dem Motto ‚think global but act local‘", so Vereinsobmann Johann Gattermaier. "Wir strecken als Verein und Veranstalter seit mehr als zehn Jahren unsere Fühler für das Besondere aus. Stets auf der Suche nach Trends und neuen Local Heros in der Musik- und Kulturszene, um unseren Besuchern ein unvergessliches Festivalerlebnis zu bieten." Dabei behalte man den Faktor Nachhaltigkeit immer im Auge. "Nicht umsonst sind wir Österreichs größtes Green Event." Das Free Tree Open Air wurde bereits dreimal in Folge zum Winner des Green Event Austria Awards gekürt. Und man ist Österreichs bisher einziges biozertifiziertes Festival. Viel Liebe zum Detail, Offenheit für Neues und Feingefühl sind gefragt, um mit "wenig Fußabdruck" eindrucksvoll feiern zu können. Festivalpässe und Tagestickets für das Free Tree von 11. bis 13. August sind bereits erhältlich: www.freetreeopenair.at

