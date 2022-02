Zehn Jahre Bierregion Innviertel: "Biervielfalt wurde weiter ausgebaut"

Mit dem Ziel, vor allem die kleineren Brauereien und damit die Biervielfalt im Innviertel zu stärken, wurde die Bierregion Innviertel 2012 gegründet. Nach zehn Jahren zogen die Verantwortlichen rund um Projektleiterin Andrea Eckerstorfer und Obmann Johann Froschauer gestern im Stift Engelszell ein positives Zwischenresümee. "Wir haben zwar in den vergangenen zehn Jahren drei Schließungen innerhalb der Bierregion gehabt, aber es gab in dieser Zeit fünf Neueröffnungen. Die Biervielfalt haben wir nicht nur erhalten, sondern gestärkt und ausgebaut. Das ist für uns alle eine große Freude", betonte Eckerstorfer und fügte hinzu: "Ich glaube, es ist uns gelungen, das Bewusstsein in der Bevölkerung für die regionalen Brauereien, auch als Arbeitgeber, zu stärken." Zudem seien die Innviertler mittlerweile viel aufgeschlossener für neue Biersorten.

Qualität, "die einfach passt"

Rund 100 verschiedene Biere werden von den zehn Mitgliedern der Bierregion aktuell gebraut. Allerdings gehe es vorrangig um die Qualität des Gerstensaftes. "Und die passt einfach", ist Eckerstorfer überzeugt.

Nachdem der bereits traditionelle Innviertler Biermärz in den vergangenen beiden Jahren massiv unter der Corona-Pandemie litt und ein überwiegender Großteil der Veranstaltungen nicht stattfinden konnte, sind die Verantwortlichen für das heurige Frühjahr zuversichtlich. Mehr als 100 verschiedene Veranstaltungen sind geplant. "Der Biermärz ist eine alte Tradition, für die Bierbrauer ist es ein wichtiger Monat", sagt Johann Froschauer, Obmann der Bierregion Innviertel.

Video: Interview mit Andrea Eckerstorfer, Projektleiterin der Bierregion Innviertel

Die Veranstaltungen werden aber zum Teil bereits im Februar starten und ziehen sich hinein bis in den Frühsommer. In den Monaten April, Mai und Juni schnüren die Brauer der zehn Brauereien ihre Wanderschuhe, um den Besuchern schöne Plätze zu zeigen, selbstverständlich mit Verpflegung. Die genauen Termine und Routen werden zeitnah bekanntgegeben.

50 Innviertler Künstler zeigen im Kunsthaus Obernberg von 5. März bis 3. April (jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr) ihre Werke zum Thema "Hopfen und Bangen". Der zehnte Geburtstag der Bierregion soll im Sommer in Ried zelebriert werden. Geplant ist eine Open-Air-Fair.