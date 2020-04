"Testen, testen, testen", hat Bundeskanzler Kurz verlautbart. Doch wer führt diese Tests durch? Oberarzt Milo Halabi, Standortleiter des Instituts für Pathologie, Mikrobiologie und molekulare Diagnostik am Krankenhaus in Ried, erklärt die Tests, die er mit seinem Laborteam für das Innviertel durchführt. Das Labor in Ried ist eines von sechs in Oberösterreich.