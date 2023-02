Zecken: Behörde mit Impfaktion

Im Vorjahr habe es im Bezirk Braunau drei Erkrankungen im Zusammenhang mit Zeckenbissen gegeben – landesweit 63.

Am meisten gefährdet seien nach wie vor Menschen zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr. Viele Ältere seien aufgrund vergangener Zeckenbisse der Meinung, genügend Abwehrkörper aufgebaut zu haben – was leider in vielen Fällen nicht stimme.

An der Bezirkshauptmannschaft Braunau gibt es FSME-Zeckenschutz-Impfaktionen am 28. Februar, 14. und 18. März sowie am 11. April. Geimpft wird jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr in der Behörde. Dafür notwendige Termine lassen sich telefonisch unter 07722/803-60452 vereinbaren.

